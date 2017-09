Statistika: Aasia turistide arv on viie aastaga kolmekordistunud

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on Aasiast pärit turistide ööbimiste arv Eestis viie aastaga kasvanud ligi kolm korda ja tulevikus võiks see arv olla veelgi suurem.

"Selline kasv on turismisektoris erakordne ning ühtlasi märk sellest, et Aasia suunale investeerimine on olnud tulemuslik," ütles Mutso.

Mutso sõnul on just Aasia riigid need, kust võib lähiaastatel oodata suurimat turistide arvu kasvu. "Viie aasta pärast võiks Aasia turistide arv olla tänasest veel vähemalt kolm korda suurem," lisas ta.

Mutso märkis, et enim saabub Aasia turiste Eestisse Jaapanist "Samas Hiinast pärit reisijate puhul on selle aasta jooksul olnud näha ööbimiste hüppelist kasvu Soomes, mis tähendab, et osa neist Hiina turistidest jõuab kindlasti ka Eestisse. Paljud Soomet külastavad Aasia turistid teevad ühepäevareise Tallinnasse," sõnas Mutso. "Sellisel moel saabub Eestisse mitusada tuhat Aasia turisti aastas, kes aga külastavate välisturistide statistikas ei kajastu, sest nad Eestis ei ööbi," lisas ta.

Jaapanist pärit turistid veetsid eelmisel aastal Eestis ligi 39 000 ööd (viie aasta kasv 2.4 korda), Hiinast pärit turistid ligi 25 000 ööd (viie aasta kasv 2.6 korda) ning Lõuna-Korea turistid ligi 17 000 ööd (viie aasta kasv 4.5 korda).

Sel nädalal toimub Eestis turismitööstuse suursündmus Baltic Connecting, mille raames viib EAS kohalikud turismiettevõtjad kokku enam kui 50 maailmatasemel reisikorraldajaga Aasiast ja USAst eesmärgiga veelgi oluliselt suurendada Ameerikast ja Aasiast pärit kaugturistide saabumist Eestisse.

Kontaktüritus toimub järgemööda kolmes Balti riigis ning sel aastal on korraldajariik Eesti. Sündmusest võtab osa 54 reisikorraldajat Jaapanist, Hiinast, Lõuna-Koreast, Singapurist ning Ameerika Ühendriikidest. Nendega kohtuvad 54 Eesti, Läti ja Leedu turismiteenuse pakkujat.