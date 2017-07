Statistika paljastab vastuolu Eesti IT-sektoris

itimees Foto: Andres Putting

Kogu Eesti tööjõust on Euroopa riikide arvestuses tubli osa IKT-sektoris ning see osakaal järjest kasvab, sellele vaatamata on just Eesti üks riike, kus on kõige raskem IT-töötajat leida, selgub Eurostati ülevaatest.