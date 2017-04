Sten Tamkivi müüs oma iduettevõtte ülemaailmsele „kolimisfirmale”

Sten Tamkivi (vasakul) ja Silver Keskküla ootavad ees töised ajad. "See pole selline exit, kus asutaja müüb firma maha ja jalutab päikseloojangusse."

Telepordi praegused omanikud liituvad ostjafirma juhtkonnaga. Tallinna kontor jääb alles, vahetub ainult siinse kümmekonna töötaja tööandja nimi.

Kui kasutada idufirma Teleport logo kujundit, võiks öelda, et endiste skaipilaste loodud ettevõte tõusis eile kuumaõhupallina õhku ja alustas ümbermaailmalendu. Ettevalmistused selleks kestsid pea kolm aastat ja pardale astus ka uus kapten, kelle juhtimisel hakatakse uusi kõrgusi võtma.

Maisemasse konteksti naastes saab Sten Tamkivi ja Silver Keskküla loodud Telepordist rääkida kui – kõigi skeptikute kiuste – järjekordsest Eesti idufirma eduloost. Eile avalikustas Teleport, et 2014. aasta aprillis asutatud firma müüakse kiiresti kasvavale Suurbritannia tehnoloogiaettevõttele Move Guides. Samuti idufirma staatuses ettevõte ostab Telepordi täies mahus, kuid niimoodi, et selle senistest omanikest ja investoritest saavad Move Guidesi väikeosanikud ning Tamkivi ja Keskküla hakkavad tööle Move Guidesi juhtkonna liikmetena. Tamkivi rõhutabki, et tegemist ei ole n-ö traditsioonilise exit’iga, kus „firma müüakse maha ja asutaja kõnnib päikseloojangusse”.