Tamkivi Reaalteaduste Fond jagas kolmandat korda stipendiume noortele Eesti reaalteadlastele. Tänu lahketele annetajatele ja fondi põhikapitali tootlusele said nad taas välja anda 3 stipendiumi.

„Sel aastal oli kandidaate vaid 9, seega vähem kui möödunud aastal, aga pigem kahtlustame enda piiratud turundusvõimekust kui märki teaduse üle-rahastamisest," on kirjas fondi kodulehel.

Piiratud kvantiteet ei vähendanud aga kuidagi kandideerinud noorte teadlaste kvaliteeti. Tamkivi fondi halduskogu valis mitmete väga kõrge tasemega taotluste seast parimaiks ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu kinnitas võitjateks kolm noort teadlast:

Aleksandra Krivoglazova , magistriõpinguteks Tallinna Tehnikaülikoolis ja Porto Ülikoolis hajaenergeetika erialal

, magistriõpinguteks ETH Zürichis Šveitsis informaatika erialal Aleksandr Zakirov, magistriõpinguteks Glasgow Ülikoolis neuroteaduse erialal

Iga stipendiaadi tegemisi toetas fond seekord 500 euroga.

Tamkivi fond tänab väga kõiki seniseid toetajaid, keda on kokku juba üle 50 ja kelle abiga on fondi maht kasvanud 37 000 eurole. Nad ootavad väga kõigi Eesti reaalteaduste arengust hoolijate jätkuvaid suuri ja väikeseid panuseid, et järgmistel aastatel saaks üha enam noori talente loota veel tõhusamale rahalisele abile. Toetamisvõimaluste kohta leiad infot siit. http://tamkivi.org/toeta/

„Täname kõiki konkursil osalejaid ja soovime veelkord õnne Aleksandrale, Taivole ja Aleksandrile. Loodame nende kõigi põnevatest uurimisteemadest nendega lähiajal ka pikemalt juttu teha."