Sten Tamkivi: tulles nii väikesest riigist nagu Eesti, on loomulik, et algusest peale püüeldakse välisturgudele

Rahvusvaheliselt tunnustatud startup keskkondade uuringu sõnutsi on Eesti küll üks väiksemaid, kuid samas ka põnevamaid startup keskkondi maailmas, mille nutikas infrastruktuur, värske startup viisa programm, globaalne mõtteviis ning startupide ühtehoidvus lubavad Eestist oodata lähiaastatel uusi Skype’i ning Transferwise’i mõõtu rahvusvahelisi edulugusid.

Startup Estonia ja Startup Genome’i koostöös valminud raporti Eesti osa toob positiivsete leidudena välja siinsete startupide maailma kõrgeimat välistöötajatele viisa saamise edumäära, 84.5%, mis on enam kui kaks korda kõrgem globaalsest keskmisest, 41%. Eesti tugevuseks nimetatakse ka kohalike startup asutajate tihedat kontakti maailma suurimate startup keskustega, madalaid kulusid ning kõrgetasemelist tehnilist talenti.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo sõnul on valitsusel plaanis järgnevate aastate jooksul olulisel määral panustada IKT-tööjõu Eestisse meelitamisse. “Tegeleme aktiivselt Eestisse tööle asumise lihtsustamisega ja protsessi kiirendamisega. Selleks koondame avalike teenuste kohta info ühtsesse e-keskkonda, nõustame ettevõtjaid, teeme turundust välisriikides ning pakume välisspetsialistidele ja nende perekondadele tugiisikute ja nõustamisteenust,“ tõi minister välja olulisemaid välistalentidele suunatud tegevusi.

“Ligipääs talentidele on tugeva startup keskkonna ehitamise aluseks. Õnneks on Eesti poliitikakujundajad seda samuti mõistnud ning julgustavad enda tegevusega uute teadmiste ning talentide juurdevoolu. Nii saab näiteks lühiajalise töötamise registreerida 7-10 päevaga, mis tähendab, et potentsiaalne töötaja, keda täna intervjueerid, võib juba 2 nädala pärast Eestis tööl olla,” tunnustas viimase aasta jooksul toimunud talendipoliitika positiivseid arenguid Jobbaticali kaasasutaja Karoli Hindriks.

Lisaks toob uuring välja, et Eesti startupide suunatus välisturgudele on omasuguste seas üks kõrgemaid. Nii on juba esimesest tegutsemispäevast välisturgudele suunatud suisa 70% Eesti startupidest, pakkudes oma tooteid ja teenuseid keskmiselt 2.3 keeles, olles sellega Shangai järel maailmas teisel kohal.

“Tulles nii väikesest riigist nagu 1.3 miljoni elanikuga Eesti, on loomulik, et enda ettevõtet ei ehitata vaid taolise tillukese turu jaoks, vaid püüeldakse algusest peale välisturgudele. Kui vaid miljon inimest kõnelevad su emakeelt, on mõistlik tõlkida enda tooted mitmetesse eri keeltesse. Näiteks Skype oli enda esimesel tegutsemisaastal kättesaadav 27 keeles,” tõi välja Teleporti kaasasutaja Sten Tamkivi.

Suurima kitsaskohana toob raport välja kasvujuhtimise kogemuse puudulikkuse Eesti startupides, mis väljendub väheses kasvufaasi startupis töötamise kogemusega spetsialistide hulgas, olles Eestis ligi kaks korda madalam näitaja kui Silicon Valley’s. Teisalt nimetatakse seda uuringus üsna tüüpiliseks noore, kuid kiirelt kasvava startup keskkonna probleemiks. Positiivseid muutuseid talendipoliitikas on küll tegema asutud, kuid suurem töö Eesti turundamisel välisspetsialistidele ning kohalike talentide jätkuval arendamisel seisab veel lähiaastatel ees.

“Nii nagu startupid, läbib ka startup kogukond laiemalt mitmeid elufaase. Eesti startup kogukond on üsnagi noor, kuid rahvusvaheliselt hästi silma jäänud ning aasta-aastalt loovad ka siinsed startupid üha enam väärtust. Heaks näiteks on siinkohal eelmise aastaga saavutatud 25% kasv tööjõumaksudes, 21 miljonilt 28 miljonile eurole kui ka teist aastat järjest rekordiline investeeringutesaak, 100 miljonit eurot kummalgi aastal. Hea on näha, et Eesti avatud olek talentide suunal on saanud ka seekordses raportis tunnustust ning veelgi enam ootame mitmete uute talentide kui ka väliste tiimide Eesti startup kogukonnaga liitumist,” kommenteeris uuringu tulemusi Startup Estonia juht Mari Vavulski.