Steve Jobsi lesk tegi suure investeeringu. Seekord veidi ootamatusse kohta

Miljardärist ettevõtja, filantroop ning Emerson Collective'i president Laurene Powell Jobs on ostmas 20% Monumental Sports & Entertainmentist. Selle firma väärtus on 2,5 miljardit dollarit ning see omab korvpalliklubi Washington Wizardsit, jäähokimeeskonda Washington Capitalsi ning areeni, kus mõlemad võistkonnad mängivad (Capital One Arena). Jobs on vaid neljas naine, kel on oluline osa NBA klubist.

Jeanie Buss omab osa Los Angeles Lakersist, Ann Walton Kroenke Denver Nuggetsist ja Gail Miller Utah Jazzist. Powell Jobs soovib kasutada oma postisiooni ära, et rääkida sotsiaalprobleemidest, nagu näiteks haridusest. Monumental koosneb 19 inimesest ja selle juht on Ted Leonsis, kes jääb ka suurimaks aktsionäriks. Leonsis jätkab meeskondade ja äride juhtimist. Lisaks eelpool mainitule kuulub Monumentalile ka WNBA naiskond Washington Mystics ja veel võistkondi. Lisaks on nad panustanud ka e-sporti. Powell Jobs (53) on Apple'i aktsionär. Tema lahkunud abikaasa Steve Jobs oli firma asutaja. Naine omab ka 4% Walt Disney Company'st. Tal on ka hea võimalus saada Monumentali suuraktsionäriks, kui Leonsis pensionile läheb. On väga tõenäoline, et ta ostab edaspidi kokku teiste aktsinäride osalusi. Leonsis ostis Washington Capitalsi 1999. aastal 85 miljoni dollari eest. Ta ostis ka pool Wizardsist ja spordihalli. 2010. aastal ostis ta ka teise poole, kui endine omanik Abe Pollin suri. Siis hinnati kahe meeskonna ja areeni väärtuseks 550 miljonit dollarit. Tänaseks on see 1,36 miljardit dollarit. Loe veel NBA frantsiiside väärtused kasvavad aina. Liiga on ülipopulaarne ning neil on ESPNi ja TNT telekanalitega teleülekannete leping, mille väärtus on lausa 24 miljardit dollarit. Powell Jobsile ei ole see esimene kord, kui ta on püüdnud NBAsse siseneda. Ta oli osa grupist, kes püüdis 2014. aastal osta Los Angeles Clippersit. Selle ostis hiljem teadagi Microsofti tasutaga Steve Ballmer. Elame-näeme, mida Powell Jobs edasi teha plaanib. Tegemist on maailma ühe rikkama naisega.