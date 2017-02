Steve Jobsi unistus saab teoks: Apple avab aprillis töötajatele oma linnaku

Foto: Apple Inc.

Apple teatas täna, et alates aprillist saavad ettevõtte töötajad kolida linnakusse Apple Parki.

Apple Parki rajamine oli firma asutaja ja kauaaegse tegevjuhi Steve Jobsi idee. Ringikujulise hoone pindala on 2,8 miljonit ruutmeetrit ning seinad on kaetud klaasiga. 12 000 töötaja kolimine võtab hinnanguliselt aega kuni kuus kuud.

Steve Jobs oleks saanud sellel reedel 62-aastaseks ning tema nime hakkab kandma Apple Parkis asuv 1000-kohaline auditoorium, mis avatakse sellel nädalal.

"Steve Jobsi visioon Apple'i jaoks ulatus tema eluajast palju kaugemale. Ta tahtis, et Apple Park oleks koht, kus tulevased generatsioonid saaksid arendada innovaatilisi mõtteid," ütles Apple'i tegevjuht Tim Cook. "Pargis asuvad tööalad on disainitud selleks, et inspireerida meie meeskonda panustama keskkonda," lisas ta.

"Steve'i inspireeris California maastik oma valguseküllasuse ja avarusega. See oli tema lemmik koht, kus mõelda ning Apple Park on selle ideaalne kujutis," ütles Steve Jobsiga abielus olnud Laurene Powell Jobs.

Apple Park'i ehitatakse ka külaliskeskus ning Apple'i pood ja kohvik. Lisaks veel 100 000 ruutmeetrine tervisekeskus Apple'i töötajatele ning turvalised uuringu- ja arenduskeskused. Parkides on ligikaudu kolme kilomeetri pikkused jooksurajad, puuviljaaed ja tiik.

Apple Park hakkab täielikult töötama taastuvenergia peal, kasutades 17 megavatiseid päikesepaneele katusel.