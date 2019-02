Steven-Hristo Evestus liitub CybExeri meeskonnaga

Pärast 16 aastat kestnud edukat karjääri mullu detsembris prokuröri ameti maha pannud Evestus hakkab märtsist juhtima CybExer Technologies’i äsja loodud õigusvaldkonda. Evestuse eestvedamisel hakatakse välja töötama ja arendama ettevõtte kõige uuemaid digilahendusi - innovaatilisi e-õppe platvorme, mis aitavad võidelda korruptsiooni ja rahapesuga ning kursis olla andmekaitse regulatsioonidega.

Uute arenduste aluseks on nii kodu- kui välismaal kõrgelt hinnatud CybExeri küberhügieeni digitest, kus osalejad pannakse vastamisi reaalsest elust pärit juhtumitega. Lihtsa ja mängulise testi lõpus saab iga läbija personaalse riskianalüüsi koos soovitustega, kuidas ennast kübeohtude eest paremini kaitsta. Samuti hinnatakse testide põhjal laiemalt kogu ettevõtte küberturvalisuse taset ning kaardistatakse riskid, et nende põhjal teha tööprotsessis parendusi. CybExeri küberhügieeni testi on tänaseks kasutusele võtnud kümned ettevõtted, riigiametid, ülikoolid, haiglad ja organisatsioonid nii Eestis kui välismaal.

CybExer Technologies’i juhatuse esimees Andrus Kivisaar: “Meie küberhügieeni platvorm on olnud nii atraktiivne, et paljud kliendid ja koostööpartnerid on meie poole pöördunud sooviga rakendada sellel ka teiste valdkondade koolitusi. Eelkõige on jutt korruptsiooni ennetamisest, rahapesu tõkestamisest ja andmekaitsest, et kasvatada läbi uute arenduste kohalike omavalitsuste, erinevate ametite, ettevõtete ja organisatsioonide inimeste teadlikkust. Seetõttu oleme väljakutse vastu võtnud ja kes saaks olla veel parem selle valdkonna arendusjuht, kui mitte antud teemade üks juhtivaim ekspert Eestis, Steven-Hristo Evestus. Seetõttu on meil väga hea meel, et sellise kogemuste pagasiga mees meie väljakutse vastu võttis ja CybExeri meeskonnaga liitus.”