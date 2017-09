Stockmann asendab Briti mänguasjad Eesti firma toodanguga

Paar aastat kestnud koostöö Stockmanni kontserni ja Briti Hamleys mänguasjade tootja vahel lõppes, kui Stockmann vahetas britid täielikult välja Eesti firma toodete vastu, kirjutab Äripäev.

Anvol OÜ kontserni kuuluva XS Lelut mänguasjad pandi esialgu mullu müüki Stockmanni Riia kaubamajas, seejärel Tallinnas ja Soome kaubamajades.

"XS Lelut on saanud äärmiselt hea vastuvõtu osaliseks Soomes ja Baltimaades ja nende pakutav vastab paremini meie Soome klientide ootustele," lausus Stockmanni Real Estate üksuse juht Björn Teir börsiteates. „Usume, et tulevane muutus (võtta täielikult kasutusele Eesti firma toodang - toim.) on kõikide jaoks parim otsus."

