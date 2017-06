Stockmann müüb oma Delikatessi ärid Soomes Prisma omanikule

Stockmann müüb Stockmann Delikatessi äride juhtimise õiguse Soomes S Groupi piirkondlikele koostööpartneritele. Stockmann Delikatessi äritegevus Baltikumis jääb Stockmanni juhtida.

Stockmann Delikatessi kauplused jätkavad tegevust Stockmanni kaubamajades Tallinnas js Riias ning kõigis praegustes asukohtades Soomes, pakkudes klientidele esmaklassilist teenindust ja ainulaadset kõrgkvaliteetset tootevalikut.

Stockmann plaanib nii Tallinnas kui ka Riias asuvate Delikatessi kaupluste renoveerimist ja nüüdisajastamist. Uuendustööd on kõigepealt plaanis Tallinnas ja need algavad 2018. aastal.

„Kasumliku kasvu tekitamiseks peab Stockmann tegema strateegilisi valikuid. Balti riikides jätkame ise Delikatessi kaupluste juhtimist," lausus Stockmanni tegevjuht Lauri Veijalainen. Toiduelamusel on tema sõnul ülioluline osa kaubamaja kontseptsioonis kui tervikus.

Soomes on ostu- ja eriti logistikategevused Veijalaineni sõnul mõjutanud Stockmann Delikatessi konkurentsivõimelisust. "Seega ühendab Delikatess Soomes jõud S Groupiga, millel on olemas tahe ja vahendid nimetatud äri edasi arendada,“ sõnas ta.

Baltikumis on toidu osakaal kogumüügis suurem kui Soomes ja Delikatessi ärid kasumlikud. Riia ja Tallinna kaubamajades on olemas kohalikud toiduäri eest vastutavad üksused. Suurem osa toodetest ostetakse kohalikelt pakkujatelt nende oma ostuorganisatsioonide vahendusel, seega pole Soomes aset leidval tehingul märkimisväärset mõju Stockmanni Delikatessi kauplustele Balti riikides. Soomes tehtav tehing ootab heakskiitu Soome Konkurentsi- ja Tarbijaametilt. Kui see pälvib heakskiidu 2017. aasta jooksul, on võimalik tehing lõpule viia 31. detsembril 2017.