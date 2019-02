Stockmannil asjad halvad? Omanikud palkasid Soome tuntuima krahhi äärel ettevõtete päästja

72-aastane Ratia on diplomiinsener ja tööstusnõunik, kes on kogunud mainet kuristiku äärel kõikuvate ettevõtete päästjana. Teda on varem palgatud lahendama Turu laevatehase ja endise Talvivaara kaevanduse sügavaid probleeme. Ratia töötab endiselt endise Talvivaara kaevanduse omanikfirma Terrafame juhatuse esimehena, vahendab Helsingin Sanomat.

Stockmanni kurss börsil on pooleteise aastaga kukkunud umbes 75 protsenti. Suur probleem on olnud ettevõtte südame ehk kaubamajaketi kahjumlikkus.

Tahetakse, et Ratia tõstaks ka Stockmanni kriisist välja, sest Stockmanni neli suurimat aktsionäri teevad temaga erilise lepingu „ekspertteenuste kohta, mille eesmärk on Stockmanni väärtuse arendamine omanike jaoks”.

Juhatuse esimehe töö eest makstakse Ratiale 80 000 eurot aastas.

Kevadel toimuval aktsionäride koosolekul on Stockmanni juhatuse kaheksast liikmest vahetumas kokku kolm.

Juhatuse liikmed Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen ja Michael Rosenlew on teatanud, et neid ei saa enam juhatuse liikmetena kasutada, öeldi Stockmanni eilses pressiteates. Hienonen on praegune juhatuse esimees.

Aktsionärid pakuvad nende asemele Ratiat, Stefan Björkmanit ja Peter Thermanit.

Juhatuse aseesimeheks on tõusmas Leena Niemistö, kes on ka praeguse juhatuse liige. Juhatuses kavatsevad jätkata lisaks Niemistöle Eva Hamilton, Esa Lager, Tracy Stone ja Dag Wallgren.