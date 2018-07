Stora Enso istutab finantsrobotid Eestisse ja loob ka inimestele töökohti

Soome suurkorporatsioon Stora Enso kolib Eestisse Fahle Parki oma globaalse finantsteenuste keskuse, kus hakkavad lisaks 200 töötajale tegutsema ka ülivõimsad finantsrobotid, teatas Fausto Capital.

Stora Enso on välja töötanud uudse finantsteenuseid pakkuva teenuste mudeli, kus paljud protsessid on automatiseeritud ning tööd on jagatud inimeste ja robotite vahel. Juba praegu on Stora Enso finantsteenuste keskuses inimeste keskel tegutsemas kümmekond robotit, mis täidavad rutiinseid ülesandeid raamatupidamiskannete tegemisest mitmesuguste kontrollideni. Paljudes ülesannetes on robotid kiiremad ja efektiivsemad, jättes nii võimaluse inimestel areneda teistes valdkondades.

Grupisiseses tihedas konkurentsis valiti välja, et kogu korporatsiooni finantsteenuste keskus tuleb just Eestisse. „Soovime oma kiiresti kasvavale ja suurte ambitsioonidega Tallinna meeskonnale pakkuda väärilist ning inspireerivat töökeskkonda, mis soodustaks omavahelist koostööd ning julgeid mõtteid,” ütles Stora Enso Eesti juhatuse liige Marek Kase. „Fahle Pargist saab omanäoline keskkond, mis ühendab endas väärika tööstusmiljöö ning modernse kontorikeskkonna, sobides hästi kokku meie ettevõtte taaskasutust hindavate väärtustega.”