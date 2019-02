Stora Enso suur kärpeplaan puudutab ka Eesti Imavere saeveskit

Stora Enso käivitas säästuprogrammi, millega tahetakse kokku hoida 120 miljonit eurot, sest ebakindlus turgudel üha suureneb. Ettevõte kärpis ka oma senist investeerimiskava 50 miljoni euro võrra 540-590 miljoni euroni. Programmi mõjud on osaliselt näha juba selle aastal, kuid täismahus tuleval aastal.

„Oleme valmistunud selleks, et järgnev aasta on turgudel langusaasta. Praegused geopoliitiliste arengute põhjal on risk, et maailmakaubanduse maht väheneb märkimisväärselt,“ lausus Stora Enso juht Karl-Henrik Sundström, lisades, et just tururiskide ning kulude suurenemise tõttu peabki ettevõte proaktiivselt tegutsema ning ettevõtte konkurentsivõimet suurendama.

Stora Enso teatel läheb Imantra paberiliini sulgemine maksma neli miljonit eurot.

Imavere saeveskis ning Rootsi Alta saeveskis plaanitakse rakendada tootlikkuse suurendamise ning kulude vähendamise meetmeid.