Stora Enso tulemused tõid aktsia suure kukkumise: ilm pani meile põntsu

Soome puidu-, paberi-, ja pakenditootja Stora Enso teatas täna, et kvartalikasumi ootused osutusid liiga suurteks, kuna erakordselt soe ja kuiv ilm Põhjamaades tekitas puiduvarustuse probleemid, kirjutab Reuters.

Üle Rootsi ja vähemal määras Soomes rullusid üle metsade tulekahjud. Et metsavarumine võib põhjustada veel rohkem tulekahjusid, seisavad tehased just neis piirkondades suhtelisel jõude, kus neid on kõige rohkem.

Et Põhjamaades on puiduga kitsas ostetakse metsa Poolast ja Iirimaalt, mis aga tõstis kulusid. Teises kvartalis mõjusid negatiivselt ka masinate töökatkestused Rootsis ja Soomes.

Kompanii aktsia kukkus täna Helsingis ligi 11 protsenti, 14,55 euroni. Analüütikud ootasid 338 miljoni eurost ärikasumit, ettevõttel oli ette näidata vaid 327 miljonit eurot.

Kuigi ootused osutusid kõrgeteks, kasvas kvartalikasum aastaga 49 protsenti tänu kallimale toodangule ja uuele pakendipapi tehasele Hiinas.

Kolmandaks kvartaliks prognoosis ettevõtte juhatuse esimees Karl-Henrik Sundström, et see jääb sesoonsete mõjurite tõttu teise kvartali tasemele, kuid ta lisas, et seekord on nende ootus pigem konservatiivset laadi.

Apple'ile karpe valmistav Stora on viimastel aastatel pööranud fookuse eemale paberitootmisest, kuna digitaalse meedia võidukäigu tõttu käib tööstusharu Euroopas alla.

Suurem osa Stora kasumist tuleb puidust ja pakendamispapist. Viimase nõudlust mõjutavad Hiina tugev nõudlus ja e-kaubanduse võidukäik.