STORYTEK toob Tallinnasse uuendusmeelse Kanada produktsioonifirma

Kanada produktsioonifirma Velvet Icons, mis tegeleb traditsioonilise filmitegemise mudeli ühendamise uute online-meedia platvormidega, tutvustab end neljapäeval Pimedate Ööde filmifestivali ja Storyteki sügislennu demoõhtul. Velvet Icons esitleb projekti “La Boheme”, mis on 10-osaline veebiseriaal kunstnike maailmast kaasaegses hektilises ja veebipõhises ühiskonnas, kus Instagrami-oskused on sama olulised kui loomingulised saavutused.

Velvet Icons muudab traditsioonilist filmistuudio mudelit efektiivsete start-up'ide ajastu ja uute meediaplatvormide kontekstis. “La Boheme” on reaalsusel põhinev seriaal, mille sisu paigutatakse paralleelselt strateegiliselt erinevatele ja olulistele online-platvormidele, kus leidub sarjast huvituv publik.

Velvet Iconsi asutajad on viimased kümme nädalat töötanud Storytekis koos tööstuse rahvusvaheliste mentoritega, et arendada nii seriaali sisu, ärimudelit kui turundusplaani. Storyteki eesmärk on aidata rahvusvahelisele areenile jõuda ettevõtetel, mis tegelevad digitaalse meelelahutuse intellektuaalomandi ja tehnoloogiaarendusega ning nende ristumiskohtades asetsevate tulevikuvaldkondadega nagu liit- ja virtuaalreaalsus, sisuloome, andme- ning algoritmiarendus ning uued meelelahutusvormid.

Praeguseks on Storyteki poolt Eestisse toodud rahvusvaheliste tippmentorite juhendamisel kiirendi läbinud 21 Eesti idufirmat asutajatega Eestist, Itaaliast, Suurbritanniast, Kanadast, Horvaatiast, Šveitsist, Leedust, Prantsusmaalt ja Saksamaalt.

"Storyteki missioon on Eesti rahvusvaheliselt tunnustatud digitaalse äri keskkonnas üles kasvatada uue generatsiooni globaalsed loojutustajad ja ettevõtjad," selgitab Storyteki tegevjuht Sten-Kristian Saluveer ning rõhutab ka tänases start-up- ja tehnoloogiamaailmas just loojutustamise oskuse vajadust. "Erinevus nende vahel, kes praeguses võidujooksus sisutootmis- ja meediamaastikul läbi löövad ja kes läbi kukuvad, taandub loojutustamise oskustele. Ükskõik, milline tehnoloogia on ilma tugeva loo ja narratiivita tähendusetu ja põrub," ütleb Saluveer, kes asutas Storyteki 2017. aastal just selle teema adresseerimiseks.

Kanada produktsioonifirma Velvet Icons on tänavu sügisel juba kolmas välisriigifirma, mis läbi Storyteki Eestisse on jõudnud. "Tallinna külastus on olnud väga inspireeriv. Me oleme huvitatud tulevikus projektide produtseerimisest Eestis ja otsime selleks potentsiaalseid kaasprodutsente," ütleb Gada Jane, üks Velvet Iconsi asutajatest. Firma asub Kanadas Waterloo linnas, mida tuntakse Kanada Silicon Valley'na. Jane'i sõnul on nende kodukandil Tallinnaga palju ühist: "Waterloo regioon on Tallinnaga juba oma suuruselt sarnane, aga meil on ka sarnane ettevõtlikkuse vaim ning tugev start-up-kultuur, mistõttu on meie ja Tallinna vaheline koostöö ideaalselt sobilik."

"Velvet Icons on teinud meeletult suure hüppe tulevikku, arendades uue generatsiooni filmistuudiot, mis kasutab veebi mõjuvõimu, aga kaasab oskustöö produktsiooni mudeleid ja loovust, mis on seni sellest võrrandist puudu olnud. On olnud suurepärane näha neid arenemas Storytekis ja panemas alust mudelile, millele ka teised sisuloojad peaksid tähelepanu pöörama," ütleb Saluveer.

Velvet Iconsi, mis on spetsialiseerunud uuenduslike lähenemiste väljatöötamisele uues meedias ja filminduses, on loonud kirjanik ja filmitegija Gada Jane, filmide finants- ja arendusekspert Flore de Bayser ja kunstikorraldaja Victoria Buchy.

Velvet Iconsi ja teiste Storyteki sügislennu tiimide esitlus toimub 29. novembril kell 18.00 Erinevate Tubade Klubis.