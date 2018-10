Streik halvab elu: Soomes protesteerivad sel nädalal mitmete ametite esindajad

Väikesed Tiia ja Joona saavad esmaspäeval lasteaeda minnes lisaks memme musile kaasa ka toidupaki, sest lasteaedade toitlustajad streigivad kaks päeva. Helsingis võivad trammid hilineda, sest ametiühingud on kehtestanud ületunni- ja asenduskeelu, mis tähendab, et haigestunud trammijuhi asemele ei ole kedagi võtta. Ka meditsiiniõed ei tee ületunde. Streigivad koristajad ja spordisaalide töötajad. Suure tööstustööliste ametiühingu juhid teatasid, et streigivad sel nädalal kolm päeva ja lisaks loobuvad järgmise aasta lõpust konkurentsivõime kokkuleppest, millega pikendati muu hulgas töönädalat ilma palka tõstmata.

Selle valitsuse ametiaja algupäevil sõlmitud konkurentsivõime kokkulepe oli ametiühingutele mõru pill, aga see neelati alla, sest valitsus lubas, et rohkem töötajate positsioone nõrgendama ei hakata. Seda on siiski tehtud, samuti on valitsus loobunud Soomes aastakümneid traditsiooniks olnud kolmepoolsetest läbirääkimistest, mille käigus tööandjate ja töötajate esindajad said tööturgu puudutavate seaduste loomisel kaasa rääkida.

