Streik Kreekas halvas ühistranspordi. Miks streigitakse?

Muidu tihedalt kasutavas Ateena metroojaamas haigutab vaikus Foto: Scanpix/ AFP

Täna on häiritud Kreeka bussi-, metroo- ja rongiliiklus ning osad lennud on tühistatud, kuna ühistransporditöötajad ja lennujuhtimiskeskuse töötajad jalutasid töölt minema protestiks reformieelnõu vastu, kartes, et piiratakse streikimisõigust, kirjutab Reuters.