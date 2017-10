Streikinud Rakvere tapamaja töötaja: rääkisime nagu seinaga

Täna toimus Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajatega, kes eile streikisid. Streik korraldati madalate palkade ja halbade töötingimuste vastu protestimiseks, asi päädis eile kolme töötaja vallandamisega.

Täna toimus Rakvere lihakombinaadi streikijate ja juhtkonna vahel koosolek, mille tulemusena lepiti kokku neli töötajate esindajat ja tööandja esindajad, kes hakkavad edaspidi läbirääkimisi pidama. Esimene koosolek töötingimuste- ja palgateemal toimub teisipäeval.

Töötajad tulid tänasele koosolekule kindlate nõudmistega. Esiteks nõuti, et eile vallandatud kolm töötajat võetaks tagasi tööle, teiseks nõuti palgatõusu ja kolmandaks kahe ülemuse vallandamist.

Ärilehega rääkinud töötaja ütles, et koosolek oli nagu seinaga rääkimine. „Meie töö on raske ja jälk, sa töötad terve päeva vere sees ja mis palga eest? Osad saavad 450 eurot, osad 600 ja paremad 800 eurot kuus.

Koosolekul otsustati, et kolme vallandatud töötajat tagasi ei võeta ja ülemusi ei vallandata. Edasised palgaläbirääkimised toimuvad teisipäeval. Kolmest vallandatust kaks olid töötanud firmas üle 20 aasta ning polnud enda sõnul viimase 10 aasta jooksul palgatõusu näinud. Üks töö kaotanud mees oli hämmelduses vallandamise peale, sest tegemist polnud isegi tema kolmanda hoiatusega. „Seaduse järgi pole oluline mitu hoiatust on tehtud, vaid kaalul on sisu. Kolme inimese puhul on tegemist erinevate põhjustega,“ ütles Mere.

Kokkuvõttes otsest süüd Mere juhtkonnal ei näinud. „Eks siin oli põhiline probleem see, et inimesed ei suhelnud omavahel ja kindlasti ei aidanud töötajate poolne ähvardamine ebaseadusliku tööseisakuga,“ ütles ta.

Töötajad viisid valda ametliku avalduse uueks streigiks, mis algaks 1. novembril. „Loodame, et selleni asjad ei lähe,“ ütles Mere.

Tööseisaku korraldasid eile 27 töötajat 64-st. Veel eile nõudsid streikijad 100 protsendist palgatõusu. Täna on palgasoov kahanenud 50 protsendile ning nõutakse ka kolme vallandatud töötaja tööle ennistamist.

Eile kutsuti lihakombinaadi streikijatele politsei kui töötajad hakkasid juhtkonna otsuste peale küsimusi esitama ning keeldusid lahkumast. Kolm streikijat vallandati.