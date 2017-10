Streikivad tapamaja töötajad vallandanud HKScan otsib juba uusi - ja parema palgaga!

HKScan Estonia, mis äsja vallandas kolm madala palga pärast streikinud Rakvere tapamaja töötajat, otsib nüüd uusi - ja parema palga peale. Nii selgub CVOnline's avaldatud kuulutusest.

18 tundi tagasi üles riputatud kuulutusega otsitakse Rakverre loomatöötlejat, kusjuures palk on alates 800 kuni 950 eurot kuus. Varasema info kohaselt ei saa sellel ametikohal üle 800 euro kuus. "Meie töö on raske ja jälk, sa töötad terve päeva vere sees ja mis palga eest? Osad saavad 450 eurot, osad 600 ja paremad 800 eurot kuus," ütles üks töötaja Ärilehele.

"Sinu peamised tööülesanded on sigade ja veiste töötlemine tapaliinili. Meie ootused: kohusetundlikkus, füüsiline vastupidavus, pingetaluvus," seisab töökuulutuses.

Töötajad streikisid

Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 korraldasid tööseisaku madala palga ja raskete töötingimuste tõttu. Neile kutsuti aga lõpuks politsei ja kolm inimest lasti lahti.

HKScani juht Anne Mere ütles Ärilehele, et Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate poolt valitud esindajatega on kohtutud enne tänast kolmel korral.

"Vaatame igal aastal töötajate palgad vastavalt üleriigilistele palgauuringutele üle. Näiteks nüüd septembris-oktoobris tõsteti ka osadel tapamaja töötajatel palku. Töökoormus on tapamajas võrreldes eelmise aastaga vähenenud, kuna nii sigade kui ka veiste tapamaht on vähenenud," ütles ta. Ta ei välistanud aga võimalust, et osad töötajad pole juba 10 aastat palgatõusu saanud.

Loe veel

Läbirääkimised jätkuvad teisipäeval

Liinitööline Aivar Allese ütles aga ERR-ile, et palgatõusu pole neil olnud eurode kasutuselevõtu ajast alates.

"Kunagi tõsteti 25 protsenti, siis võeti kriisiajal kümme protsenti maha. Ja seda pole tagasi pandud. Kui eurole üle läinud siis hinnad tõusnud ja rahvas ei tule toime," sõnas Allese.

Ta lisas, et tapamajas on raske töö ja teistes osakondades töötavad inimesed teenivad rohkem. "Töö on must ja räpane. Ma olen ikka üleni verine, tülgastav töö, oleme üleni märjad, pole ventilatsiooni, tahame õiglasemat suhtumist," sõnas Allese.

Järgmisel teisipäeval algavad läbirääkimised töötajate nelja esindajaga töötingimuste ja töökorralduste arendamise osas. Kolme vallandatud töötajat kindlasti tagasi ei võeta.