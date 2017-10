Subaru tunnistas üles: üle 30 aasta kontrollisid autosid litsensita tehnikud

Autotootja Subaru tunnistas täna, et on rikkunud aastakümneid autode ülevaatuse teostamise protseduuri ning peab tõenäoliselt vea tõttu tagasi kutsuma üle 250 000 auto, kirjutab Reuters.

Jaapani autotootja sõnul on enam kui 30 aasta jooksul viinud autode viimast ülevaatust läbi inspektorid, kellel puudusid selleks volitused, rikkudes sellega transpordiministeeriumi nõudeid.

Subaru kohaselt plaanitakse seetõttu tagasi kutsuda 255 000 autot, nende seas mudelid Legacy, Forester ja Impreza. Kokku läheb tagasikutsumine maksma ligikaudu 43,86 miljonit dollarit.

Tegevjuhi Yasuyuki Yoshinaga tunnistas pressikonverentsil, et alles inspektoriteks õppivad töötajad allkirjastasid autode viimast vaatlust oma koolitajate nime alt. "Autode lõplik kontroll on väga oluline protsessi osa ning me tunnistame, et ei jälginud reegleid," ütles Yoshinaga. Kuigi ta ei usu, et avastus mõjutab autode müüki välisturul, siis on Yoshinaga mures firma maine pärast. "Mul on häbi, et meie firma on vähendanud avalikkuse usaldust Jaapani tööstuskultuuri," ütles ta.