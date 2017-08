Südameapteegi juht tuleb ettevõtte seest

Pharma Holdingut ehk Südameapteeki hakkab alates 16. augustist juhtima seni ettevõtte korporatiivklientide müügijuhina töötanud Risto Laur. Südameapteegi tänane tegevjuht Katre Kõvask asub koondunud Tere ja Farmi Piimatööstuse juhatuse esimeheks.

“Mul on hea meel, et minu mantlipärija on kasvanud välja meie enda tublist meeskonnast, kelle töö tulemusena on Südameapteek viimaste aastatega teinud tugeva äritulemuse. Risto tunneb meie organisatsiooni nii inimeste kui ka numbrite poolelt ning on igati valmis jätkama ettevõttes tegevjuhina,” lausus Katre Kõvask ning lisas, et Südameapteek on viimase kahe aasta jooksul teinud olulise hüppe nii äritulemuses kui ka organisatsiooni arengus. "Ettevõte on jätkuvalt kasvamas ja arenemas ning meil on olnud suurepärane meeskond, kes on osanud kasvuvõimalused üles leida ja teoks teha. Usun, et Risto koos meeskonnaga viib ka edasised plaanid edukalt ellu,” lisas Katre Kõvask.

2016. aastal kasvas Südameapteekide käive aasta varasema ajaga võrreldes 14%, samal ajaga ettevõte kolmekordistas oma puhaskasumit ja kahekordistas EBITDA.

Risto Laur on Pharma Holdingu Südameapteekide korporatiivklientide müügijuhina olnud ametis alates 2015. aastast, juhtides igapäevaselt läbirääkimisi erinevate meditsiini- ja tervishoiuasutustega ning suurklientidega. Risto Lauril on tippjuhtkonna liikmena pikaajaline meeskonna- ja kliendisuhete juhtimiskogemus nii Südameapteegis kui ka mitmes mainekas ettevõttes. 2003 - 2010. töötas Risto Swedbank Liisingus, juhtides viimased kolm aastat autoliisingu tooteüksust ning osales jaepanga krediidikomitee tegevuses. 2010 - 2015. töötas ta Amserv Grupi korporatiivklientide osakonna juhatajana, olles Amserv Grupi juhtkonna ning Ascar Auto juhatuse liige.

Pharma Holding OÜ Südameapteekide ketti kuulub 76 apteeki üle Eesti. Pharma Holdingu omanikeks on Põhjamaade jaekaubanduses tuntud Oskar Svensson (70%) ning Tarmo Laanetu (30%). Ettevõtte käive oli 2016. aastal 51,2 miljonit eurot, kasvades aastaga 14% ning EBITDA 1,9 miljonit eurot, mis on kaks korda enam kui aasta varem.