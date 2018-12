Sugugi kõik äriinglid pole rikaste TOPis

Igal juhul peab neil olema sellist vara, mida pole kahju kaotada. "Tavaliselt läheb seitse kuni kümme aastat, kuni äriingel firmast oma raha tagasi saab, aga võib ka kiiremini," rääkis Remmelg. Äriinglina saab alustada ka väiksema summa kui 2,5 miljoni euroga.

Tema sõnul professionaalsed investorid investeerivad siis, kui juba on näha, et sellest ärist võib tegelikult asja saada, et tal on juba käive, kliendid, turud. "Aga äriinglid, kuna nemad investeerivad väikse summa, siis nad aitavad väga varajases faasis ettevõtet investeeringu ja teadmistega," lausus ta.

