Suhtekorraldaja: EAS on läinud kergema vastupanu teed, teenuseid hangitakse endiselt ainult hinna põhjal

ERR kirjutas täna, kuidas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on kulutanud nelja aastaga 3,3 miljonit eurot, et suhtekorraldusteenust sisse osta, samas kui EASi palgal on 30 kommunikatsiooniinimest. Suhtekorraldusagentuuri Meta Advisory juht Andreas Kaju kommenteeris seepeale Twitteris: "Meie näiteks EASi hangetel ei osale, need toodaks meile kahjumit ja ei lase ettevõttel areneda." Kaju selgitas Ärilehele pikemalt, kuidas EASi hangete tingimused ja ootused omavahel kokku ei lähe.

Ärileht avaldab Andreas Kaju selgituse:

EAS hangib hinda ja seda nad ka saavad. Meie jaoks tähendaks EASi hangetel võitmiseks vajaliku (ehk siis raamhankes kolme parima sekka jõudmine) hinna pakkumine tugevalt alla omahinna pakkumise tegemist. Tänaste konsultantide meeskonnaga me sellistel hangetel osaleda ei saa.

Teine EASi seniste kommunikatsioonihangete omapära on, et otsitakse tugevat rahvusvahelist võrgustikku, mille abil toetada EASi välisturundusele suunatud kampaaniaid ja tegevusi. Iseenesest õige, aga hinnahangetele täiesti sobimatu. Kogu meie Euroopa võrgustik - kuulume maailma suurimasse ja tugevaimasse valitsussuhete võrgustikkku Fipra - ja selle agentuuride tase on nii kõrge, et meie siin jääme oma mõõdukate ja koduturule orienteeritud hindadega neist omakorda valgusaasta võrra maha.

Ma ei hakkaks isegi mõtlema selle peale, et minna küsima nende käest, et kas te oleksite valmis nende hindadega sotsiaalabi korras appi tulema. Jätan selle võimaluse alles juhuks, kui Eestil on kord kriisiolukorras päriselt vaja välismaailmas kommunikatsiooni ja valitsussuhete abi ja ehk õnnestuks siis mobiliseerida partnereid appi tulema. Kui hankija pole tark, pole seda ka pakkuja Ma arvan, et EAS on läinud mitmes mõttes kergema vastupanu teed. Esiteks soovitaks neile hankida keerulisemaid loovteenuseid ja panustada hangete hindamisse rohkem. Mõistagi on see keeruline ja hankijalt suurt panust eeldav, aga kui hankija pole tark, pole seda ka pakkuja. Ehk siis lõhkuda oma suur raamleping ära erinevateks hangeteks. Lihtsaid asju hankida siis hinnaga ja keerulisemaid asju loovkomponendiga.