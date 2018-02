Suitsutootja jätkab Ferrari vormelitiimi suursponsorina

Philip Morris International ja Scuderia Ferrari vormelimeeskond pikendasid koostööd kuni 2021. aastani. Uus koostööleping keskendub tubakatootja plaanile asendada sigaretid kogu maailmas teaduslikult tõendatud tervist vähem kahjustavate toodetega, teatas Philip Morris Internationali pressiteenistus.

„Meie eesmärk on anda 1,1 miljardile suitsetavale inimesele võimalus teha paremaid ja informeeritumaid valikuid. Kasutame kõiki meie käsutuses olevaid võimalusi, sh motospordiga seonduvat tegevusi, et tuua kaasa revolutsiooniline muudatus, mis tuleb kasuks nii suitsetajatele, tervishoiusüsteemile kui ühiskonnale laiemalt. Hindame väga, et Scuderia Ferrari toetab meid sellel teel,“ ütles Philip Morris International tegevjuht André Calantzopoulos.

Ülemaailmse teadlikkuse tõstmine innovatsiooni, teaduse ja tehnoloogia pakutavatest võimalustest sigaretivaba maailma loomiseks on olulise tähtsusega. Lisaks Philip Morrise pühendumisele, et jõutaks soovitud eesmärgini, on oluline ka koostöö valitsuste, rahvatervise ekspertide, teadusringkondade ja kodanikuühiskonnaga, et luua mõistlik regulatiivne keskkond, mis võimaldab muutusi. Inimesed, kes suitsetavad, ja inimesed, kes neist hoolivad, väärivad seda.

Scuderia Ferrari on keeruliseks väljakutseks suurepärane partner, sest neil on teedrajav ja uuenduslik lähenemine tehnoloogiasse ja innovatsiooni. Anname järgnevatel kuudel avalikkusele teada, kuidas plaanime ühise eesmärgini jõuda.

Põlev tubakas tekitab suitsu, mis viib inimorganismi enamiku kahjulikke aineid, millest tulenevad tubakatarbimisega seonduvad haigused. Philip Morris on kulutanud alates 2008. aastast 4,5 miljardit USA dollarit, et töötada välja, tõendada ja toota uusi tubakatooteid, millel puudub põlemisprotsess. Alates 2017. aastast kulutab ettevõte globaalselt 40 protsenti kommertskuludest selliste toodete tutvustamiseks.

Uute toodete tõttu on sigarettide tarvitamisest loobunud ligi viis miljonit inimest. Philip Morrise lähiaja eesmärk on, et ettevõtte iga kolmas klient loobuks sigarettide tarbimisest aastaks 2025.