Sularahaautomaatide kasutamise tasud on röövellikud

Teiste pankade sularahaautomaatidest sularaha väljavõtvad kliendid maksavad pööraseid teenustasusid, kirjutab Bloomberg.

Sularaha väljavõtt automaadist võib tunduda möödunud ajastu rituaal. See on nagu vinüülplaadi ostmine, mille eest andunud fännid on valmis kõvasti maksma.

See aasta on USAs juba 11. järjestikune mõne teise panga sularahaautomaadist krõbiseva võtmise teenustasu tõusuaasta. Bankrate.comi andmetel on sellise toimingu teenustasu tõusnud kümne aastaga 55 protsenti. Keskmiselt makstakse teenustasuks võõra panga seinast raha võtmise eest enam kui 4,50 dollarit. 1998. aastal maksis teenus keskmiselt 1,97 dollarit.

Sularahaautomaatide kasutamise tasud ei tõuse kasvava nõudluse tõttu. Tegelikult on olukord vastupidine. „Üha lihtsam on vältida tasu ning inimesed kasutavad aina enam sularahata makseid,“ ütles Bankrate.comi finantsanalüüsi pealik. „Et inimesed kasutavad aina vähem võõra panga sularahaautomaadist raha väljavõttu, jagunevad võrgu ülalpidamiskulud üha vähemate tehingute peale.“

Kliendid, kellel on kontodel suured summad või kes kasutavad mitut pangateenust nagu näiteks on võtnud hüpoteeklaenu või muu laenu, võivad saada pangalt soodustuse, mille kohaselt ei pea teise panga sularahaautomaadist raha väljavõtu eest maksma.