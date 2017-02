Sulev Loo: mis erafirmas normaalne, on riigiettevõttes ebaseaduslik

Eesti Raudtee peadirektor Sulev Loo Foto: Andres Putting

Eesti Raudtee juhi kohalt lahkuv Sulev Loo rääkis intervjuus Ärilehele, et riigiettevõtte majandamine on erafirmaga võrreldes kohmakam ning mis erafirmas on normaalne, on riigifirmas ebaseaduslik.