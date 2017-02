Ärilehele teadaolevalt tuleb homsel Eesti Raudtee juhatuse ja nõukogu liikmete koosolekul arutusele ka Sulev Loo jätkamine Eesti Raudtee peadirektorina. 2015. aasta septembrist riigifirmat juhtinud Sulev Loo esitab homme tõenäoliselt koosolekul lahkumisavalduse ja paneb peatselt seega ameti maha.

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa sõnul on homme toimuva koosoleku, selle päevakorra ja eelkõige koosolekul langetatavate otsuste kohta raske midagi kommenteerida. Rohumaa kinnitas, et tänase seisuga nõukogule lahkumisavaldust Loo teinud pole. Sulev Loo jäi samuti napisõnaliseks, mööndes vaid, et homsel kohtumisel tema jätkamise teemat arutatakse.

Sulev Loo asus riigile kuuluvat infrastruktuuriettevõtet Eesti Raudteed juhtima 2015. aastal kui lõpetas kõrgelt tasustatud töö naftatoodete logistikaettevõttes Tarcona. Eesti Raudtee peadirektori ametikohale asus ta 5-aastase töölepinguga.

Loo lahkumisest on räägitud juba pikalt. Temast loodeti nö "Venemaalt kaubatonnide" tagasitoojat, kuid kaubamahud langevad Eesti Raudteel endiselt, sest ennekõike on tegemist Venemaa-poolsete poliitiliste ja osaliselt majanduslike otsustega kaubakoguseid enda sadamatesse suunata. Pikemas intervjuus Ärilehele rääkis ta, et on uhke kaasaegsema ja nooruslikuma töökultuuri asutusse toomise üle, kuid kaubamahtude puhul "vett kivist välja ei pigista".

Loo lahkumise tagamaaks võib olla aga pigem asjaolu, et tegemist on võimeka erasektorist tulnud juhiga, kel pole Eesti Raudtee-suguses organisatsioonis piisavalt väljundit.