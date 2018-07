Sunddividendi eelnõu niidiotsad viivad Kovalenkode ihuadvokaadini

Volensi meelest on praegu suur surve näidata kogu teemat ühe ettevõtte algatusena, et kogu asja diskrediteerida. "Need eelnõud on liikunud avalikult aastaid, selleks ei pea olema õigusteaduse doktor või mingi eriline geenius, et seda sätet kokku kirjutada. Vaatasin Oviiri eelnõud ka, täpselt sama sõnastus, mille me 2003 välja saatsime," märkis ta.

Avalikult pigem opositsioonis

Omaette huvitav nüanss on see, et EVAL on varasemalt viidanud, et ühinguõiguse revisjon võtab liiga kaua aega ja tegutseda tuleb kiiremini. Näiteks mullu juunis õiguskomisjonile saadetud läkituses kirjutas EVALi juhatuse liige Maarja Tosso: "Liidule teadaolevalt on Justiitsministeeriumi poolt kokku kutsutud ekspertide töögrupp, mis tegeleb ühinguõiguse revisjoniga, mille tulemused peaksid praeguste tegevuskavade kohaselt valmima alles aastaks 2020. Leiame, et väikeinvestori kaitse parandamisega ei saa nii kaua oodata ning prioriteetselt ja sõltumatult käimasolevast revisjonist tuleks seadusandlikul tasemel tegeleda väikeinvestorite kaitset puudutavate regulatsioonidega algatades selleks eraldi äriseadustiku muutmise eelnõu."

Novembris korraldas aga EVAL väikeaktsionäride teemal konverentsi. Margus Moor kurtis siis, et justiitsministeerium konverentsile tulla ei tahtnud. "Neil on revisjon pooleli ja nad ei taha midagi enne öelda, kui selle tulemused on selgunud," sõnas ta.