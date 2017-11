Sunnitöö? Hiinas pidid õpilased massiliselt iPhone X-e kokku panema

Apple'i toodete tarnija palkas Hiina tehasesse õpilasi, kes pidid tegema ebaseaduslikult palju ületunde. Õpilaste sõnul sundis kool neid praktika korras tehases töötama, muidu poleks neil lastud kooli lõpetada.

Financial Times kirjutab, et Apple'i Aasias asuv põhiline tarnija on palganud illegaalselt õpilasi iPhone X-i kokkupanemiseks, sest nõudlus uue toote järgi on väga suur. Kuus keskkooli õpilast ütlesid väljaandele, et töötavad 11 tundi päevas Zhengzhous asuvas tehases. Õpilastest praktikantide värbamisel on selline ületundide arv Hiinas ebaseaduslik.

Õpilased rääkisid, et kokku saadeti Zhengzhou koolist 3000 õpilast tehasesse tööle juba septembris. Tehas kuulub Taiwanis asuvale Apple'i tarnijale Hon Hai Precision Industry, mis on tuntud Foxconni nime all.

17- ja 19-aastastele õpilastele öeldi, et tegemist on kolme kuu pikkuse praktikaga, mille nad peavad läbima selleks, et kooli lõpetada. "Meie kool sunnib meid siin töötama," ütles 18-aastane õpilane, kes õpib rongiteenindajaks. "Sellel tööl pole mingit pistmist meie erialadega." Ta lisas, et päevas paneb ta kokku 1200 iPhone X-i kaamerat.

Apple ja Foxconn ütlesid, et tunnistavad ületunde tegevate õpilaste probleemi ja tegelevad sellega. Firmade sõnul töötavad õpilased tehases vabatahtlikult. Apple'i sõnul koostati audit õpilaste töö kohta. "Me kinnitame, et õpilased töötasid Hiinas vabatahtlikult, neile maksti palka ning lisatasusid, kuid nad poleks tohtinud teha ületunde," teatas firma.

Foxconni töötaja sõnul palkab Zhengzhou tehas igal aastal õpilasi augustist detsembrini, sest tegemist on kiire perioodiga. kui muidu töötab tehases kokku 100 000 inimest, siis kiirel perioodil on töötajaid kokku kuni 300 000, sest välja peab andma 20 000 iPhone-i päevas.