Super Alko kaval nipp poe rajamisel Läti piirile

Eesti-Läti piiri äärde Valka kavatsetakse rajada uus kaubanduskeskus, kus avaks uksed ka alkoholipood Super Alko, kirjutab Äripäev.

Super Alko kuulub ettevõttele Aldar Eesti OÜ, mille üheks omanikuks on Elmo Ehrlich. Ehrlich kinnitas, et tõesti on plaanis Läti piiri peale uus alkoholipood rajada, ent rohkem infot ta selle kohta ei andnud. „Siis räägime, kui valmis on,“ ütles ta.

Kõnealuse poe rajamise plaani teeb erakordseks see, et tõenäoliselt soovitakse soetatud krundile rajada juurdepääsutee just Eesti poolelt. See tähendab, et loodaks uus tee üle riigipiiri. Selleks on vaja teha planeering ja see on vaja siseministeeriumiga kooskõlastada.

Loe pikemalt Äripäevast.