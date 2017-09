Superministeeriumi töötajad kaebasid tööinspektsioonile: rahul ei olda isekustuvate tulede ja viletsa ventilatsiooniga

Tööinspektsioon on saatnud superministeeriumis paiknevatele ministeeriumitele kirja, kus juhib tähelepanu maja erinevatele puudustele, mille kohta anonüümsed töötajad on neile kaevanud.

"Meil on hea meel, et ministeeriumid on saanud endale uued moodsad tööruumid Tallinna kesklinnas. Kahjuks on aga meie poole pöördunud töökeskkonnaalase järelevalve menetluse alustamiseks mitmed murelikud teenistujad, kes on väljendanud rahulolematust töökorraldusega ja töökeskkonna olukorraga uutes ruumides," algab kiri.

Suur mure valgustusega

Praegu on hoones probleemiks see, et õhtul lülitatakse tuled automaatselt välja. Inimestele tuleb anda selged juhised, milliseid teid mööda hämarast või pimedast ruumist väljuda. Kindlasti tuleb hoones viibivatele inimestele teada anda, mis kell valgus kustub ning põlema jääb vaid avariiväljapääsu valgus.

Kuigi avariiväljapääsude tuled juhatavad töötaja valgustuslülititeni, asuvad need uste kohal ja ei valgusta kogu ruumi ja liikumisteid. Teel võib aga olla takistusi, mida hämaras või pimedas inimene ei märka ning mille otsa võib komistada ja kukkuda. "Arvestada tuleb, et üha varem hakkab õues pimedaks minema, mistõttu ei pääse hoonesse ka päevavalgust. Samuti tuleb arvestada töötajatega, kelle nägemine on halvenenud," paneb inspektsioon ministeeriumitele südamele.

Inspektsioon teeb ettepaneku pikendada valgustite tööaega. Samuti on oluline, et töötajatele ei paistaks päike otse silma ega arvutiekraanile. Teadupärast on superministeeriumis siiani kardinate asemel "innovatiivsed" mummulised aknakatted. Kardinate jaoks on välja kuulutatud eraldi hange, mis alles kestab.

Oht vastu klaasi kõndida

Uutes ruumides on kasutatud klaasseinu ja –uksi, mis on valguse mõttes väga head. Samas on suurem ka oht, et töötaja võib kogemata vastu klaasseina minna. Inspektsioon paneb südamele, et klaasid peavad olema märgistatud. "Kasutada võib ettevõtte sümboolikat, laste joonistusi, vitraaže või muid lahendusi, piiriks on ainult fantaasia," märgitakse kirjas.

Samuti nörritab töötajaid ventilatsioonisüsteem. "Mõistame, et suurele hulgale inimestele leida soojusliku mugavuse parameetrid, mis võimalikult vähe nurinat põhjustaks on keeruline ülesanne. Võimalik, et ruumi temperatuuri saab reguleerida temperatuuriregulaatoriga, et jahutada või soojendada õhku," seisab kirjas.

"Kontrollige kindlasti, et kõik hoones töötavad inimesed teaksid sellisest võimalusest või teaksid, kelle poole pöörduda, kui ruumi temperatuur vajab muutmist või töökoht õhu liikumise tõttu ümberpaigutamist. Kahtlemata on ka oluline, et värske õhk ventilatsioonisüsteemi kaudu oleks tagatud, arvestades inimeste arvu ruumis," märgib inspektsioon.

Lõppeks juhib inspektsioon tähelepanu ka vajadusele tagada puuetega inimestele hea ligipääs majale.