Superministeeriumi töötajad said riigi esimesed hübriidtelefonid. Mis need on?

Superministeeriumi ühishoonesse kolinud ministeeriumite töötajad võtsid esimesena Eestis kasutusele laua-, mobiil- ja internetitelefonina toimivad hübriidseadmed.

Esimestena võtsid hübriidtelefonilahenduse kasutusele ligi 700 sotsiaal-, justiits- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töötajat, aasta lõpuks jõuab uus tehnoloogia ligi 2000 riigiteenistujani.

Tele2 juhi Argo Virkebau sõnul jäävad töö- ja erakõnede eristamiseks nii-öelda ametlikud lauanumbrid alles, aga kuna kogu uus lahendus baseerub mobiili- ja VoIP tehnoloogial, siis pole kontorisse lauatelefone ja tülikaid juhtmeid enam vaja ja riik hoiab sellega ka hulga raha kokku. "Osa ministeeriumite töötajad loobusid täielikult lauatelefonidest, teistele jääb see harjumuspäraseks kasutuseks alles," rääkis Virkebau.

Hübriidtelefonilahendust saab kasutada nii arvuti, tava- kui ka mobiiltelefoniga ja valida, kas kasutada helistamiseks mobiili- või lauanumbrit. Ka saabuvat kõnet on võimalik võtta vastu ükskõik, millisest seadmest ja valikuid on samuti kolm. Kui töötaja helistab näiteks kõrvaklappe kasutades lauaarvutist või tavatelefonilt, siis saab oma kohalt lahkudes kõne katkemata ühe nupuvajutusega suunata mobiilile või vastupidi.

Argo Virkebau sõnul pole praegusaegse töömudeliga organisatsioonides paljudel enam oma kindlat töölauda ja seetõttu on ainuvõimalik, et töötaja saab ka enda laua- ehk töötelefoninumbri kõikjale kaasa võtta. "Ministeeriumi numbrile helistajale aga on mugav ka see, et kui otsitav töötaja pole parasjagu kontoris, siis saab temaga ikkagi ühendust võtta või määrata järgmine inimene, kellele vastamata kõne edasi suunatakse," ütles Virkebau.

Puhkeaja eristamiseks on võimalik töönumber õhtuks ja nädalavahetuseks vaigistada ja kui saabuvat kõnet pole võimalik vastu võtta, saabub selle kohta töötajale hiljem teavitus.

Lahendus toimib ka ettevõttesisese sõnumirakendusena ehk chat'ina, lisaks ühildub see Outlooki kalendriga ning näitab automaatselt kolleegidele, kui inimene on koosolekul või hõivatud ja ei saa suhelda.

Hübriidtelefon on tavalisest internetitelefonist töökindlam, sest tehniliselt ei liigu kõne üle wifi või mobiilse interneti, vaid kasutatakse tavalist mobiilsidet, mis tagab kõne toimimise ka teiste võrkude puudumisel.

„Superministeerium on esimene, mis võtab kasutusele hübriidtelefoni, aga oktoobrist hakatakse seda pakkuma ka teistele Eesti organisatsioonidele," lisas Virkebau.

Tele2 võitis superministeeriumi ühishoonesse koliva nelja ministeeriumi ja nende allasutuste sideteenuste ühishanke. Operaatori sideteenuseid hakkavad kasutama majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium. Lisaks ministeeriumitele hakkab Tele2 ka ministeeriumite valitsemisala 32 asutusele sideteenust pakkuma.