Superrikas säästmisest: see on midagi lindudele

Säästmine on nagu osa finantstarkusest. Kuid hiljutises CNBCi arvamusloos kirjutas miljardärist ettevõtja Grant Cardone, et ta ei säästa raha, kirjutab Celebritynetworth.

Sealjuures ei ole mittesäästmise põhjus miljardäriks olemine. Ta lihtsalt ei säästa raha, kuna ei pea seda vajalikuks. Tema mõttekäigu kohaselt kui tõesti tahad panna raha tööle, siis säästmine on tänu inflatsioonile ajaraisk. See on midagi lindudele.

„Kuulus narkoboss Pablo Escobar oli kunagi hädas nädalas sissetuleva 420 miljoni sularahadollariga. Ta kulutas kuus 2500 dollarit kummipaeltele, et raha pakkides koos seisaks ning kandis kümme protsenti rahast maha kuna rotid pistavad osa rahast nahka või siis saab raha vee tõttu kannatada kaob osa ära,“ märkis Cardone.

Kui sinu arveldusarvel olevat raha rotid ei ohusta, siis Cardone sõnul pureb jõhkralt raha ostujõudu inflatsioon.

„Praeguste hoiuseintresside juures kulub rahasumma kahekordistamiseks 833 aastat,“ märkis ta. „Sa ei saa isegi ühte protsenti aastas. Inflatsioon neelab rohkem.“

Cardone sõnul on tark investeerida oma raha nii kiiresti kui võimalik olgu siis endasse või oma ärisse tulude kasvatamiseks või rahavoogu tootvatesse reaalvaradesse.