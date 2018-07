Superrikkad ostavad passe. Mis maa omad on soosingus?

Ülirikastele on kujunenud teine või kolmas pass justkui reliikviaks.

Isegi kõige isekamatel inimestel paistab olevat tarvis varuplaani.

„Rikkad ostjad otsivad turvalisust,“ ütles Henley & Partnersi juht Christian Kalin. See ettevõte pakub kodakondsusalast nõu. Rikkad vajavad teist passi olukorraks kui koduriigis võib puhkeda revolutsioon või muud rahutused, kirjutab Bloomberg.

Paljudele riikidele on muutunud passide müümine äriks. Enamasti nõutakse otseinvesteeringut riiki, olgu selleks siis kinnisvara või kohalik äri.

Kaheksa nimekirjas olevat riiki kümnest on Rahvusvahelise Valuutafondi IMFi jaotuse alusel maksuvabad finantskeskused. Kalini sõnul ei otsi passiostjad niivõrd maksuvabadust kui just stabiilsust.

„Kui sul on jaht ja kaks eralennukit, siis järgmise asjana võiks hankida Malta passi,“ rääkis ta. „See on kõige uuem staatusesümbol. Meil on ka kliendid, kes koguvad passe.“

Kõige kallimaks passiks võib pidada Austria oma. Selle riigi kodakondsuse saamine läheb maksma 23,75 miljonit dollarit. Austria on turustanud oma passe alates 1985. aastast.

Teisel kohal on 2,375 miljoni dollariga Küpros. Riigis on maksustatud kapitali kasv 20 protsendiga ja ettevõtetet tulumaksumäär on 12,5 protsenti.

Malta pass läheb maksma väheke enam kui miljon dollarit, täpsemalt 1 065 000 dollarit. Maltal maksustakase kapitalikasv 12 protsendiga ja ettevõtete tulumaksumäär on 35 protsenti.