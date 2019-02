Superrikkad paigutavad oma raha sel aastal teisiti

Sonnenfeldt tõdeb, et turul on palju kahtlusi ning turu kõikumist. Samuti on investorid ebakindlad valitsuse tegevuse suhtes. Tiger 21 liikmeid on üle 700 ning nende vara maht on kokku 71 miljardit dollarit.

Investorite seas on üks kasvav trend, millele loodetakse- kanep.

Kanepitööstus on saanud võimsa hoo, alates sellest, mil Kanada legaliseeris kanepi kasutamise. Samal ajal kui USAs on marihuaana föderaaltasandil illegaalne, on mõned osariigid selle siiski legaliseerinud.

Eelmisel aastal börsile tulnud Kanada kanepifirmade, näiteks Tilray ning Canopy Growth on sellest ajast tuule tiibadesse saanud.

Rikkad otsivad aga investeeringuks teisigi võimalusi kui avalikud börsifirmad.

„Vahel ostetakse maad, kus kanep kasvab, vahel omandatakse kinnisvara, kus on tehased ning mõnikord ostetakse firmad,“ rääkis Sonnenfeldt.

Teine rikkurite lemmikinvesteering on kuld. Kuigi see väärismetall on olnud madalaseisus, on hind saavutanud kaheksa kuu kõrgpunkti.

Esiteks ei ole Sonnenfeldti sõnul viimase kaheksa aastaga olnud uusi kullatarneid ning lisaks vajavad investorid alternatiivi kõikuvatele aktsiaturgudele.