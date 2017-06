Suri endine maailma jõukam inimene, kes elas väga põnevat elu

Eile suri Londonis 82-aastasena Adnan Khashoggi, miljardärist legendaarne relvakaupmees, kes elas väga põnevat elu. Mõni mees kindlasti kadestab seda, mida ta oma elu jooksul saavutas ja kuidas oma eksistentsi nautis.

BBC kirjutab, et lähedaste sõnul suri mees rahulikult ning viimastel aastatel võitles ta Parkinsoni tõvega.

Khashoggist sai maailma rikkaim mees 1970ndatel ja 80ndatel aastatel, sest ta vahendas olulisi rahvusvahelisi relvatehinguid. Tema peod olid legendaarsed ja kestsid tihti päevi, aga loomulikult ei puudunud tema elust ka igasugu hämarad juhtumid.

Tema kõige tuntum relvatehing leidis aset 60ndatel ja 70ndatel aastatel ja see sõlmiti USA firmade ja Saudi-Araabia vahel. Ta tegi tihedat koostööd Lockheed Corporationiga (nüüd Loskheed Martin).

Hiljem esindas ta Prantsusmaad, kui see soovis Saudi-Araabiaga sõlmida algselt 20 miljardi dollari suuruse al-Yamamahi relvad-nafta vastu tehingu. See leping on kehtiv tänaseni.

Tema äri saatsid pidevalt vaidlused ja kahtlused. 1980ndatel veetis ta aega Šveitsi vanglas, kus ta väidetavalt nautis gurmeetoitu kohaliku Schweizerhof Hoteli kokkadelt. Ta võitles toona USAsse väljasaatmise vastu, kui teda süüdistati selles, et ta aitas peita Filipiinide presidendi Ferdinand Marcose ja tema kinga-armastajast naise Imelda vara.

Adnan suutis 80ndate alguseks kokku krahmata 4 miljardi dollari suuruse varanduse. Kui ta oma naisest Sorayast lahutas, siis kestis protsess viis aastat ja lõppes toona ajaloo kalleima hüvitisega. Ta pidi maksma naisele 875 miljonit dollarit. Täna on see endiselt ajaloo kolmas tulemus.

Mees oli abielus mitmete naistega ning tal oli väidetavalt ka haarem naistest, kes talle lihtsalt nö meelelahutust pakkusid. Selles haaremis olid modellid maailma eri paigust. Ta kulutas väidetavalt 250 000 dollarit päevas, et laia elu elada.