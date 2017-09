Suri majandusteadlane ja poliitik Valve Kirsipuu

Tunnustatud majandusteadlane ja endine tipp-poliitik Valve Kirsipuu suri õnnetuse tagajärjel 84-aastasena.

Margit Kirsipuu kinnitas Delfile, et Valve Kirsipuu suri õnnetuse tagajärjel, olles turismireisil Korfu saarel.

Valve Kirsipuu lõpetas 1958. aastal Tartu ülikooli. Kirsipuu oli Riigikogu 7., 8. ja 9. koosseisu liige. 1992. aastal pääses ta Riigikokku Mõõdukate nimekirjas.

Valve Kirsipuu kuulub Eesti Reformierakonna asutajaliikmete nimekirja. 2012. aastal märkis Kirsipuu usutluses ETV saatele "Pealtnägija", et vaatab Reformierakonda kui oma last.

Delfi vestles Kirsipuuga 2017. alguses, mil pidi selguma partei uus juht. Kirsipuu sõnas, et toetab Hanno Pevkurit. "Ma olen erakonna asutaja liige ja ma tahan teada, mis minu koduerakonnas toimub. Hanno on küll pehmem aga ta on aus ja teeb oma tööd südamega ning selles peitub tema jõud!"

Vahetult pärast Delfis ilmunud uudist Kirsipuu surmast kirjutas Pevkur Facebookis: "Kahju, kohutavalt kahju. Reformierakonna ühe asutaja Valve Kirsipuu lahkumine on nii ootamatu, et raske midagi öelda. Puhka rahus Valve. Arutelud Sinuga ei unune iial. Olid mulle suureks eeskujuks!"

Kristen Michal märkis omalt poolt, et Valve oli oma terava mõtte ja väga kompromissitu ütlemisega talle eeskujuks. Ta meenutas, kuidas oma poliitkarjääri alustas.

2001. aastal pärjati Kirsipuud Riigivapi V klassi teenetemärgiga.