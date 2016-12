Täna suri raske haiguse tagajärjel tuntud Eesti ettevõtja ja ühiskonnategelane Ülo Pärnits.

Suvel 80. juubelit tähistanud majandusdoktor Pärnits oli Mainor Grupi nõukogu esimees ja suuromanik. Ülo Pärnits töötas Mainoris aastast 1972, teda teatakse kui Eesti esimese holding-firma loojat ja juhti alates 1979. aastast kuni tänaseni.

2006. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Pärnits rääkis kuni surmani aktiivselt kaasa Eesti elu edendamises ja tema autoriteet ei piirdunud vaid majandus- ja juhtimisküsimustega. Ülo Pärnitsa näol oli tegemist Eesti Vabariigi majandusseadusandluse ühe looja, ettevõtluse arendaja ja kohaliku majandusmaastiku väljapaistva kujundajaga.

Taasiseseisvumise järgselt oli Pärnits üks Koonderakonna asutajatest ja selle majandusnõukoja esimees. Möödunud sajandi 80ndatel ja 90ndatel Eesti tippjuhtide taimelavaks olnud Mainori traditsioone jätkas Pärnits arendades ja viimastel aastatel ka rektorina juhtides Eesti suurimat ettevõtluskõrgkooli Mainor. 2010. aastal sai Ülo Pärnitsast Ernst & Youngi poolt asutatud Ettevõtja Elutööpreemia esimene laureaat.

Viimasel kümnendil oli Ülo Pärnitsa tegevuse nähtavaimaks osaks Tallinnas Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City arendamine. Mõni kuu tagasi avati tema osalusel Ülemistel Eesti suurima kontorihoone – Öpiku maja – esimene etapp. Linnakus tegutsevate ettevõtete aastakäive on täna kokku juba 1 miljard eurot ning igapäevaselt töötab seal 8 000. Nagu alati – unistas, mõtles ja tegutses Pärnits suurelt ning linnaku arenguplaanidest on tänaseks ellu viidud tegelikult vaid 15 protsenti. Ülemiste City jaoks on see kõik alles algus.

Ajalukku läks Ülo Pärnits ka ajalehe Äripäev ühe asutajana. Koos Rootsi meediakontserniga Bonnier 1989. aastal asutatud Äripäevas müüs Pärnits oma osaluse 1997. aastal. Müügist saadud miljonid võimaldasid Mainoril tasuda Dvigateli erastamise eest ning panna alus Baltimaade suurima ärilinnaku Ülemiste City rajamisele.

Ülo Pärnitsat jäävad leinama poeg ja tütar peredega. Ärasaatmine toimub 27. detsembril kell 14.00 Tallinnas Ülemiste City restoranis Dvigatel aadressil Lõõtsa 6. Alates 22. detsembrist asub Ülemiste Citys Öpiku maja (Valukoja tn 8) fuajees raamat järelhüüeteks.