Suri Venemaa suurima püramiidskeemi meister

Eile suri mk.ru andmetel Venemaa ajaloo suurima püramiidskeemi meister Sergei Mavrodi.

Mavrodi kukkus Moskvas Polikarpovi tänaval kokku. Juhuslik mööduja kutsus talle kiirabi, kes toimetas mehe Moskva haiglasse nr. 67. Ta tundis nõrkust ja kaebas valu südames. Arstid ei suutnud tema elu päästa.

Sergei Mavrodi on aktsiaseltsi MMM asutaja, mis kujunes ohvrite arvult Venemaa ajaloo suurimaks petuskeemiks. 2003. aastal mõisteti mees süüdi suureulatuslikus pettuses.

Pettus toimus 1990ndatel. Eri hinnangutel kaotasid 5-10 miljonit inimest oma säästud.

MMM asutasiid 1989. aastal Sergei Mavrodi, tema vend Vjatšeslav Mavrodi ja Olga Melnikova.

Algul tegeles MMM arvuteid importivate kooperatiivide võrgustikuna. 1992. süüdistas maksuamet MMMi maksupettustes. See viis MMM-panga hävimiseni, mistõttu ettevõte ei suutnud oma äri finantseerida. Et vana äri ei edenenud, hakati pakkuma venelastele USA aktsiaid, kuid ka see ei kandnud vilja. 1992. aasta detsembris asutati MMM-Invest nimeline erastamisväärtpaberite fond. 1995. aastal nimetati see ümber Russ-investiks, et kaugeneda MMM-petuskeemist.

MMM Ponzi skeem sai alguse 1994. aasta veebruaris. Rahapaigutajatele lubati kuni 3000 protsendist aastatootlust. Ettevõte tegi teles agressiivse reklaamikampaania, kulutades selleks 330 miljonit rubla.

Pettuse tipus jooksis firmasse sisse miljoneid dollareid värskete skeemiga liitunute raha, mis saadi aktsiate müügist rahvale. Mavrodil olevat olnud raskusi, et mahutada oma elamisse rahapakke.

MMM skeemi edu tõi kaasa järgijaid. Justkui seened pärast vihma kerkisid sellised investeerimisvõimalused nagu Tibet, Chara, Khoper-Invest, Selenga, Telemarket ja Germes, kirjutab Wikipedia. Need ettevõtted nii madalat tootlust rahapaigutajatele ei pakkunud. Üks kompanii lubas isegi aastas 30 000 protsendist teenistust.

Meedias pidevalt MMM aktsia tõusu kajastamine pani Venemaa president Boris Jeltsini tegutsema. 1994. aasta juuni korraldusega keelas ta investorite kaitsmiseks valereklaamid.

22. juulil 1994 teatas Venemaa rahandusministeerium, et paljud investeerimisettevõtted, sealhulgas MMM, on lasknud välja registreeritust rohkem aktsiaid. Tuhanded investorid kogunesid ettevõtte peakontori ette protestima, mis tõi kohale märulipolitsei. Järgmisel päeval ettevõte enam ei tegutsenud.

MMM-i aktsia kukkus 115 000 rublalt 1000 rublani. Ettevõte oli investoritele võlgu summa, mis jäi 50 miljoni ja 1,5 miljardi dollari kanti.

Mavrodi kohtutoimik koosnes 650 köitest, kus igaühes oli 250-270 lehekülge. Kuigi arvati, et Mavrodi põgenes Kreekasse, arreteeriti ta Moskvas.