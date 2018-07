Surmaunne saadetud firmad jätavad maha kümneid miljoneid eurosid võlgu

„Me oleme korstnasse kirjutanud ligi miljoni euro eest võlgasid, sealhulgas ka varastatud tehnikat,” ohkas järelhaagiste rendiga tegeleva United Trailers OÜ juht Janar Küngas. Üks selliseid võlglasi oli Mainomer OÜ, mis sundkustutati 24. mail. „Täiesti tavaline on see, et koostööpartner jääb võlgu, kustutab ettevõtte ära ja midagi pole enam teha,” lisas Küngas.