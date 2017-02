Sutter 2016. aasta tulemustest: pool meie tuludest tuli elektrimüügist, õlitootmise saime kasumisse alles augustikuust

Eesti Energia pressikonverents Foto: Andres Putting

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter kinnitas 2016.aasta tulemuste esitlemisel, et läinud aasta tuludest poole moodustas elektri müük. 9,1 teravatt-tunnist elektrist eksporditi 2 tWh ehk ca 70 miljoni euro väärtuses. Sutter kinnitas, et õlitehas Enefit280 on küll parim võimalik tehnoloogia põlevkiviõli tootmiseks, kuid kasumlikult suudeti eelmisel aastal õli tootma hakata alles augustikuus.