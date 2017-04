Sutter: osaleme Tootsi tuulepargi maa enampakumisel

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles pressikonverentsil, et kindlasti osaletakse Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele, kuid kui võit läheb teisele pakkujale, siis on ettevõttel taastuvenergias varuks ka projektid B ja C.

„Tõepoolest on hea, et valitsus tegi selle sammu eile. Kindlasti osaleme enampakkumisel ja usume, et meil on hea äriplaan ja võimalik Tootsi kinnistut läbipaistvas ausas konkurentsis ära osta. Oluline on see, et tuulepark tuleb,” ütles ta. „Positiivne on see, et me ei kaota mõttetu kohtuvaidlusele aega.

„Omanik on andnud meile ootuse hakata taastuvenergia üksuse aktsiate avaliku pakkumist ette valmistama,” sõnas ta. „Enne suve jõuame minna nõukogule otsusega, mis tempos ja kuidas IPO protsessiga edasi minna. See peab olema edukas IPO.”

„Enefit taastuvenergia on ka ilma Tootsita kasumlik ja suurte varadega ettevõte,” lausus ta. „Pigem võib see mõjutada IPO mahtu.”

"Tootluses arvestame ikka sellega, et projekti maksumus on 200 miljonit eurot. Tegemist on ühe osaga projekti investeeringutest. Kui tuuleparki ei tule, siis meil on ka B ja C projektid. Me näeme taastuvenergias suurt potentsiaali ja tahame teistest plaanidest IPO tutvustamise käigus rääkida, et aktsionäre kurssi viia."

Küsimule, kuidas suhtutakse valitsuse esialgsesse otsusesse anda Tootsi kinnistu Eesti Energiale, vastas Sutter, et nemad seda teed ei valinud. "Kuidas riik oma varasid liigutab ei ole meie asi. See on ikka riigi otsus. See, et riik teeb projekti mitterahalise sissemakse on tavaline praktika. Riik teeb väga tihti selliseid liigutusi. See, et Tootsi tuulepark nii palju lärmi tekitas, on sellepärast, et meil on palju konkureerivaid osapooli, kes ei taha, et Tootsi tuulepark valmiks planeeritud ajal," rääkis Sutter.