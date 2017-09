Sutter: põhjamaade kliendid ootavad nutikaid lahendusi

Eesti Energia juht Hando Sutter ütles, et Soomes ja Rootsis ei hakka firma tegema seda, mida seal juba niigi hästi osatakse. Eesmärk on pakkuda uuenduslikke lahendusi.

Täanane Eest Päevaleht kirjutas Eesti Energia plaanist laieneda põhjanaabrite turule. „Eesmärk on pakkuda midagi, milles oleme teistest paremad, ja me usume, et neid eeliseid meil on. Nii Soomes kui ka Rootsis on näiteks tarkvõrk juba nii kaugele arenenud, et sealt kättesaadavate andmete pealt on võimalik teha klientidele personaalseid pakkumisi,” sõnas Sutter.

Tema sõnul on Eesti eesistumise ajal meie digiteerumise lugu aina rohkem märgatud ka energeetika valdkonnas. „Eks me oleme endiselt suhteliselt viletsad müügimehed ja õnnestumistega ei kiitle. Aga tegelikkus on see, et kui enamik Euroopa riike räägivad uuendustest, siis erinevalt meist ei ole neil eriti midagi ette näidata. Meie kliendid aga ootavad nutikaid lahendusi. Kui jätkaksime siin paberarvete ja näidukaartidega, siis meist ei saadaks aru. Samas on meil ka teistpidi lihtsam: me ei pea oma klienti n-ö treenima, kõik on valmis internetipõhiseid teenuseid kasutama,” tõdes Sutter.

Kõnekas on tema sõnul ka tõsiasi, et 220 inimest Eesti Energia 550 töötajaga peakontorist töötab IT-üksuses ja see on ainus üksus, mis suureneb. „Siia tullakse, sest töö on huvitav, me arendame mõjukaid asju ja energiaäris liiguvad suured rahad. Meil on ambitsioonikas arenguplaan ja suudame ka korralikku palka maksta. See kõik aitab meil olla heas konkurentsipositsioonis,” andis Sutter mõista, et tööjõupuudus EE-d ei kimbuta.