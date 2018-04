Sutter: uus Eesti Energia õlitehas maksaks vähem kui esimene

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles 2018. aasta esimese kvartali tulemuste pressikonverentsil, et teise Enefit280 õlitehase hind oleks madalam kui esimesel, 270 miljonit eurot maksnud tehasel. Otsust uue ehitamise kohta tuleb aga veel oodata.

"Enefiti tehnoloogiat oleme pidevalt edasi arendanud ja mitmeid endapoolseid modifikatsioone ka tööle pannud. Seega referentshind, mis oleks vajalik saada, et uus õlitehas oleks tasuvam, tuleb allapoole ja paralleelselt oleme saanud ka orienteeruvat investeeringuhinda tuua allapoole," rääkis Sutter.

Eesti Energia juhi sõnul võib uue Enefit280 ehitamisotsus tulla aasta lõpus. "Liigume selles tempos, et selle aasta lõpuks või järgmise alguses saaksime otsustada, kas uut tehast teha või mitte. Sõltub kahest asjast - milline on õlituru väljavaade ja milline on omaniku ehk riigi soov."

Eesti Energia teenis kolme kuuga 41 miljonit eurot puhaskasumit. Energiaettevõtte 2018. aasta esimese kvartali käive kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrrelduna 6%, ulatudes 229 miljoni euroni. Kulumieelne ärikasum ehk EBITDA oli 77 miljonit eurot, jäädes aastavõrdluses ilma ühekordsete tehingute mõjudeta samale tasemele.