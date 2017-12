"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI ja FOTOD | Sisseränne kolmandatest riikidest pole eesmärk omaette

Kas Eesti majandus vajab arenguks välist tööjõudu, arutleti ETV saates "Suud puhtaks". Mida saates osalejad arvavad?

Kokkuvõttes sisseränne kolmandatest riikidest pole eesmärk omaette, vaid pigem vahend majanduse ja riigi toimimiseks pikemas perspektiivis. Lisaks tuleks lahendada olukord, kus ehitusettevõtted ei peaks võtma tööle läbi alltöövõtjate Poola ja Leedu kaudu renditööjõudu, kelle maksud ei tule Eestisse ja kelle taustast ei teata midagi ning mida on raske kontrollida. Eesti sisserändekvoot on nagu iganik, kuna sellele tehakse erandeid ning tuleks teha vahet ajutiselt siia tulevale tööjõule ja siia alaliselt jäävale tööjõule.

Urmas Vaino: minge magama heade mõtetega.

EAS Work in Estonia mehhiklasest projektijuht. Huvi on mehhiklaste seas siia tulla päris suur. Üle 50 mehhiklase on siin ja nad ei ole madalapalgalised. Siin on turvaline keskkond, saab kasvatada peret ja teha kiiremat karjääri. Eesti peaks andma sõnumi, et meid siin oodatakse.

Omniva on muutunud osaliselt inglisekeelseks ettevõtteks

Ehitusvõtja Andres Pärloja: me ei saa alltöövõtjate tööjõudu kontrollida

Ehitusettevõtja: me võtaks parema meelega otse inimesed tööle, maksaks neile palka. Riik ei jäta meile teist võimalust.

Siseministeerium: Inimesed ja ettevõtted ei soovi skeemitada, kuid riik ei jäta teist võimalust.

Siseministeerium: Kvoot on mõeldud püsielanikkonnale, mitte ajutisele tööjõule

Maksud lähevad kah renditööjõule mujale - Poola

Toomas Tamsar: Kvoot on kõige rämedam enesepettus. Odav alla 1100 eurone renditööjõud tuleb läbi Poola ja Leedu.

Indiast või Hiinast nõudepesijale ei ole võimalik maksta 1100 eurot palka.

EKRE: Eestis on piiri taga ukrainlaste ja venelaste järjekord, kes tahaksid siia tulla.

Altosaar: ettevõtete juhtimine peab olema tasemel.

Seda kvooti müstifitseeritakse. Tagauksi ei tohiks olla, aga osa töötajate rühmi on sealt välja toodud. Riigid konkureerivad kvalifitseeritud tööjõu üle. Rikastel riikidel on selles osas eelised. Teised on mittekvalifitseeritud tööjõud, mis võivad tekitada probleeme. Mart Nutt, IRL

Eesti Mööblitootjate tegevjuht Herkki Kitsing: sisserände piirmäär tuleks ära kaotada

Lõimumisprobleemid on päris suured. Valgekraede ja sinikraede lõimumisprobleemid on erinevad. Esimestega on need väiksemad. Peame vaatama veidi üle hetkevajaduse. Kunagi töötas Kreenholmis 50 000 töötajat, täna null töötajat. Eestis on ühe keskmise palga maksmise nõue. Sisserändajatel kolmandatest riikidest tekitavad piirkondadesse ja koolidesse lõimumise probleemi.

Oleme loon kriisikomisjoni. 2035. aastaks võib rahvastik säilida. Siret Kotka-Replinski

Me ei ole siin maailmas üksinda. Keskkond peab olema hea ja taristu kah. Ju on palgad täna Soomes kõrgemad kui Eestis. Meil on ehitajaid vaja kohe. Kalle Palling Riigikogust.

Iga IKT insener loob kuus töökohta, selgub uuringutest.

Ehitusettevõtja Andres Pärnoja 2040 on puudu 100 000 kuni 125 000 töötajat. See ei ole ainult ehitussektori probleem. See on ka kultuuri ja keele ülalpidamise probleem, eriti kui vaadata 2100. aasta perspektiivi.

Kõrget palka ei suuda maksta sektorid, kus on vaja palju tööjõudu tarvis. Ehk toota midagi muud või vähema tööjõuga, SEB analüütik Siim Nestor.

MKM: Meil on vaja 100 000 töötajat. Osalt aitaks majanduse digitaliseerimine.

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Roomas Tamsar: 100 000 – 125 000 töötajat on kadunud. Tulumaksu peaks kahekordistama, et praegusel tasemel riiki üleval pidada.

Eestisse tuli mullu 7400 inimest. Peame vaatama laiemat konteksti kui tööjõud. Mart Nutt, IRL. „Kus on sisserännu hulk, keda me suudame absorbeerida?”

EKRE liige Siim Pohlak: Toome oma ehitusspetsialistid Soomest tagasi.

Vähem noori tuleb tööturule ja nad ei suuda asendada lahkujaid.

Ehituses on tööl 50 000 – 60 000 inimeste vahel, nendest 10 000 – 14 000 töötajat on vennasvabariikidest.

Inimesed, kes on kodus on ühtede oskustega ja vajatakse teisi oskuseid. Samuti on inimesed teistes kohtades kus neid on tarvis.

Ehitusettevõtja: meil oleks vaja ehituses tuhandeid töökäsi. Selleks ei ole vaja suurt ümberõpet.

Ametiühingute juht Peep Peterson: kui kuulete, et töökoht on saadaval, minge ümberõppele ja tööle.

Töötukassa juhtivkonsultant Aet Trei: seis on päris hea. Ma ei usu, et me kehva tööd teeme.

MTÜ Kuldliigast Altosaar ütles, et meil on oma inimestel tööd puudu. Osad inimesed ei leia tööd ja teisalt on tööandjatel töötajaid puudu. Need tuleks kokku viia.

Eriti terav on spetsialistide puudus.

Eesti Mööblitootjate tegevjuht Herkki Kitsing: kohe võiks pakkuda tööd 500-600 inimesele.

Eesti sisserände aastaseks kvoodiks on 0,1% Eesti rahvaarvust ehk tänavu 1317 inimest. See sai täis augustikuus. See number ei hõlma EL rahvast.

Ilma võõrtööjõuta ei saaks hakkama tootmisettevõtted ja IT-sektor, arvas Nestor. Mida madalam on loodav lisandväärtus, seda rohkem on töötajaid juurde, rääkis Nestor. Kas võõrtööjõudu on tarvis? „Oleneb,” ütles Mihkel Nestor. „Leiab selliseid sektoreid, kus on ajutiselt tarvis tööjõudu. Näiteks ehitus."

Kui kõik töökohad oleks täidetud annaks see Eesti majandusele juurde 100 miljonit eurot robustse arvutuse põhiselt kolmanda kvartali lisandväärtuse alusel, ütles SEB analüütik Mihkel Nestor.

Madala tööpuudusega Eestis võib tekkida küsimus, et miks Kesk-ja Ida-Euroopast siia tööjõud ei tule. Sellele on lihtne vastus - seal on tööpuudus Eestist väiksem. Eurostati andmetel oli Eestis tööpuudus 5,8%. Tšehhis oli tööpuudus 2,8%, Ungaris 4,1%, Poolas 4,6% ja Rumeenias 4,9%. Sealsed kasvavad majandused vajavaid ise töökäsi. Tööpuudus on pigem Lõuna-Euroopas. Kreekas oli see 20,6% ja Hispaanias 16,7%. Millega suudab Eesti seal töötajaid ligi meelitada