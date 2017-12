"SUUD PUHTAKS" OTSEBLOGI | Kas Eesti majandus vajab arenguks välist tööjõudu

Kas Eesti majandus vajab arenguks välist tööjõudu, arutletakse ETV saates "Suud puhtaks". Mida saates osalejad arvavad?

Kas Eesti majandus vajab arenguks välistööjõudu?

Eestisse tuli mullu 7400 inimest. Peame vaatama laiemat konteksti kui tööjõud. Mart Nutt, IRL. „Kus on sisserännu hulk, keda me suudame absorbeerida?”

EKRE liige Siim Pohlak: Toome oma ehitusspetsialistid Soomest tagasi.

Vähem noori tuleb tööturule ja nad ei suuda asendada lahkujaid.

Ehituses on tööl 50 000 – 60 000 inimeste vahel, nendest 10 000 – 14 000 töötajat on vennasvabariikidest.

Inimesed, kes on kodus on ühtede oskustega ja vajatakse teisi oskuseid. Samuti on inimesed teistes kohtades kus neid on tarvis.

Ehitusettevõtja: meil oleks vaja ehituses tuhandeid töökäsi. Selleks ei ole vaja suurt ümberõpet.

Ametiühingute juht Peep Peterson: kui kuulete, et töökoht on saadaval, minge ümberõppele ja tööle.

Töötukassa juhtivkonsultant Aet Trei: seis on päris hea. Ma ei usu, et me kehva tööd teeme.

MTÜ Kuldliigast Altosaar ütles, et meil on oma inimestel tööd puudu. Osad inimesed ei leia tööd ja teisalt on tööandjatel töötajaid puudu. Need tuleks kokku viia.

Eriti terav on spetsialistide puudus.

Eesti Mööblitootjate tegevjuht Herkki Kitsing: kohe võiks pakkuda tööd 500-600 inimesele.

Eesti sisserände aastaseks kvoodiks on 0,1% Eesti rahvaarvust ehk tänavu 1317 inimest. See sai täis augustikuus. See number ei hõlma EL rahvast.

Ilma võõrtööjõuta ei saaks hakkama tootmisettevõtted ja IT-sektor, arvas Nestor. Mida madalam on loodav lisandväärtus, seda rohkem on töötajaid juurde, rääkis Nestor. Kas võõrtööjõudu on tarvis? „Oleneb,” ütles Mihkel Nestor. „Leiab selliseid sektoreid, kus on ajutiselt tarvis tööjõudu. Näiteks ehitus."

Kui kõik töökohad oleks täidetud annaks see Eesti majandusele juurde 100 miljonit eurot robustse arvutuse põhiselt kolmanda kvartali lisandväärtuse alusel, ütles SEB analüütik Mihkel Nestor.

Madala tööpuudusega Eestis võib tekkida küsimus, et miks Kesk-ja Ida-Euroopast siia tööjõud ei tule. Sellele on lihtne vastus - seal on tööpuudus Eestist väiksem. Eurostati andmetel oli Eestis tööpuudus 5,8%. Tšehhis oli tööpuudus 2,8%, Ungaris 4,1%, Poolas 4,6% ja Rumeenias 4,9%. Sealsed kasvavad majandused vajavaid ise töökäsi. Tööpuudus on pigem Lõuna-Euroopas. Kreekas oli see 20,6% ja Hispaanias 16,7%. Millega suudab Eesti seal töötajaid ligi meelitada