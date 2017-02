Suur jäätisetootja ägab hüppeliselt kallimaks läinud koore tõttu

Balbiino FOTO: RAIGO PAJULA

Piima kokkuostuhind on juba mõnda aega üle 300 euro tonni eest. See tähendab, et ka koore hind on tõusnud. See ei ole aga meeltmööda jäätisetootja Balbiino juhile Kaido Salurannale.