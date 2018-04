Suur kahtlustus: kindlustusfirmad eelistavad ümbrikupalka

Liikluskindlustusseltsid eelistavad koostööd ümbrikupalga maksjatega, leiab autode müügi- ja teenindusettevõtete liit AMTEL. Liidu sõnul on see nii ebamoraalne kui ka ausat konkurentsi solkiv, ent seltside sõnul ei ole asi nende kontrolli all, kirjutab Äripäev.

Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse liige Lauri Potsepp ütles, et niikaua, kuni riik lubab ümbrikupalga maksjatel tegutseda, võib selliseid firmasid ka koostööpartneritena kasutada. „See on maksuameti, mitte kindlustusseltside kontrollida,“ märkis ta. AMTELi juhatuse liikme Sulev Naruski sõnul on probleem laiem, kui vaid maksmata jäänud maksud. Loe pikemalt Äripäevast.