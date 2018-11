Suur külastajate huvi tekitas T1 parklas segaduse

"T1 parklas täielik kollaps. Inimesed on parklates tundide viisi blokeeritud," kirjutas Delfile täna pealelõunal kella 15.30 ajal uue ostukeskuse parklas kinni jäänud külastaja. Tema sõnul näitas parklasüsteem vigaselt, et ruumi on, kuigi tegelikult ei olnud.

Keskuse arendaja, Pro Kapitali juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul oli põhjuseks avamisest tingitud suur külastajate huvi. "Eks püüame jooksvalt neid võimalikke ummikuid, mis seal on, lahendada," lausus ta.

Remmelkoore sõnul oli kella 16 ajal, kui ta ise keskusest lahkus, maa-aluses parklas kindlasti kohti. "Ise sõitsin sealt välja, ei täheldanud ummikuid," rääkis ta. Küll aga tunnistas Remmelkoor, et täna pealelõunal oli takistatud parkimismajast väljasõit.

"Kuid reguleerijate abiga on seal ka nüüd kõik rahulik," kinnitas keskuse arendaja. Tema sõnul on kõrge külastajahuvi korral teatud ebamugavused paratamatud. "Me nendega siis kohapeal ka tegeleme," lausus ta. Tehnilist probleemi tema kinnitusel ei olnud.

Remmelkoore sõnul on neil abiks võetud 8 Ühisteenuste liiklusreguleerijat, kes peaks aitama esimeste päevade segadust parklates vähendada. "Selge see, et maja on külastajatele veel võõras," põhjendas ta.

Ka neljapäeva õhtul soovitati kinnisele avamisüritusele kutsututele eelistada auto asemel trammi, mis peatub otse keskuse kõrval.

Seda, kui palju külastajaid keskuses esimestel päevadel käinud on, Remmelkoor veel avaldada ei soovinud, lubades, et keskus teeb kokkuvõtteid uue nädala alguses.