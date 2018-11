SUUR KÜTUSEHINDADE VÕRDLUS | Kui suured hinnakäärid laiuvad näiteks Eesti ja Läti, Leedu, Soome või Šveitsi hindade vahel?

Viimase seitsme nädala naftahinna langus on mõningal määral hakanud mõju avaldama ka siinsetele kütusehindadele. Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles reedel Ärilehele, et oktoobrikuise tipuajaga võrreldes on kütus täna 8 või 10 senti odavam.

Kuigi lõppeval nädalal sai vähemalt ühes kohas Eestis osta bensiini hinnaga 1,24 eurot liitrilt, jääb siiski enamuses tanklatest bensiinihind üle 1,3 euro. Näiteks täna oli Mustamäe Circle K tanklas bensiini 95 hind 1,329 eurot liitrilt, diisli hind 1,359 eurot ning autogaasi hind 0,699 eurot.

Kui aga võrrelda praeguseid Eesti kütusehindasid ülejäänud Euroopaga, jääme me kuskile keskele. Kõige odavam on Kalku.ee andmetel bensiin 95 Bulgaarias, kus liitrihind on 1,09 eurot, järgnevad Poola 1,13 euroga ning Tšehhi 1,14 euroga.

Meie lähinaabritest on kõige soodsam kütus Leedus. Seal maksab bensiin 1,151 eurot liitrilt, diisel on sama hinnaga ning autogaas 0,546 eurot. Läti ei jää Leedule palju maha, kuigi ilmselgelt on lõunanaabri juures hinnad mõnevõrra kõrgemad. Bensiin maksab 1,287 eurot, diisel 1,277 eurot ning autogaas 0,584 eurot. Siiski on Balti riikidest Eestis kõige kõrgemad hinnad.

Küll aga on meil veel teatav maa minna, et jõuda Soome tasemele, kus kütus on Euroopa üks kallimaid. Bensiin maksab 1,499 eurot liitrilt, diisel 1,489 eurot ja autogaasi kohta andmed puuduvad.